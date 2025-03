Biccy.it - Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono lasciati dopo 17 anni: ecco perché

si17d’amore. Una scelta presa di comune accordo, come dichiarato da entrambi via social.“Io eci siamo, ed è giusto che tutti voi che ci seguite ne siate informati. È stata una decisione presa di comune accordo, maturata all’inizio dell’anno. Non è il risultato di eventi straordinari, litigi accesi o situazioni particolari.è una donna straordinaria e consideriamo questa separazione come un’evoluzione del nostro rapporto. Un cambiamento necessario,abbiamo capito che restare insieme avrebbe rischiato di compromettere il legame che ancora ci unisce e che continuerà a esistere. Indipendentemente da tutto, lei sarà sempre la madre dei miei figli e io il padre dei suoi. Credo che intorno a noi ci siano tante coppie che, una volta separate, finiscono per odiarsi, farsi la guerra e lanciarsi accuse pubbliche, probabilmentesilasciate troppo tardi, quando il rancore ha preso il sopravvento su tutto il resto.