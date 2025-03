Mattarella | fermo impegno Repubblica contro estremismo e intolleranza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 mar. (askanews) – "Tra gli elementi fondamentali della convivenza civica in Italia risaltano il pluralismo religioso, il rifiuto di ogni forma di discriminazione basata sulla adesione a un credo, la libertà di culto. Nel rispetto di tali principi costituzionali". Lo scrive il presidente della Sergio in una dichiarazione in occasione della fine del Ramadan. "Sono lieto di porgere i migliori auguri ai concittadini e alle donne e agli uomini di fede islamica che trascorrono in Italia la festa dell'Eid al Fitr" scrive il capo dello Stato.