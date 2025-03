Biccy.it - Matilde Brandi spara a zero sulle colleghe a Ne Vedremo Delle Belle

Leggi su Biccy.it

Se nella prima puntata di Neè stata calma e silenziosa, ieri serasi è svegliata ed ha anche iniziato a far partire la sua famosa giugulare. La ballerina durante la clip di presentazione della seconda puntata dello show di Rai Uno si è lamentata per la poca visibilità della scorsa settimana, ma ha anche punzecchiato le, regalandociperle notevoli.: “A Patrì qualche follower l’hai comprato dì la verità”.L’ex vippona ha accusato ledi non aver scelto di sfidare lei e Lorenza Mario per paura di perdere: “Purtroppo nella prima puntata è successo quello che temevo e che con me temeva anche Lorenza, cioè quello di non essere mai scelte e rimanere lì ferme a guardare. Siamo rimaste sul divanetto a fare la calzamaglia. A un certo punto ho detto a Lorenza ‘chiediamo di fare le vallette almeno entriamo nel programma anche noi, ci hanno dimenticato’.