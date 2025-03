Biccy.it - Matano doppia la Merlino, lei fa un bilancio dei due anni post d’Urso

Ormai sono quasi dueche Myrtaconduce Pomeriggio 5, eppure (così come è accaduto con Simona Ventura e la SUA Isola dei Famosi), il programma nell’immaginario collettivo è ancora quello di Barbara. Forse uno degli errori è stato quello di aver mantenuto lo stesso titolo di una trasmissione che una star della tv come Carmelita si era cucita perfettamente addosso (e che negli ultimi 2/3le avevano strapazzato) con ottimi risultati. Per Myrta la strada era in salita, non solo per gli inevitabili paragoni che il pubblico avrebbe fatto da subito con Barbara, ma anche per il fortissimo competitor, Albertocon La Vita in Diretta.Laè stata abilissima nel gestire tutti i cambiamenti apportati in corsa a Pomeriggio 5 in questi due, che però non sono bastati, perchéha allargato il suo pubblico, probabilmente lo stesso che è fuggito a gambe levate da Canale 5 alle 17:00.