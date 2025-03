Massimo Di Cataldo incanta la Garbatella | un viaggio emozionante tra musica e ricordi

Leggi su Funweek.it

Un’atmosfera magica ha avvolto il Teatroieri sera, 29 marzo, in occasione del concerto teatrale “Uno come me ’95/’25” diDi. Un evento speciale per celebrare i 30 anni di carriera del cantautore, che ha ripercorso i suoi successi più iconici e svelato nuove sfumature della sua arte, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.Accompagnato dalla sua chitarra acustica e dalle armonie di Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano, Dihato il pubblico con la sua voce potente e la sua capacità di emozionare. Il teatro, gremito in ogni ordine di posto, ha accompagnato l’artista battendo le mani e cantando in coro i suoi brani più amati.Il concerto è iniziato con l’indimenticabile “Che sarà di me”, il brano che ha segnato l’esordio di Dial Festival di Sanremo nel 1995.