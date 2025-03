Sport.quotidiano.net - Massese Non è più tempo di tattiche e strategie. Oggi a Fucecchio scontro diretto per i playoff

Non è piùdisi ritrovano di fronte questo pomeriggio con l’unico scopo di vincere per mantenere viva anche nell’ultima giornata di campionato la propria candidatura ad un posto nei play off. Per entrambe una sconfitta significherebbe abdicare da questo proposito ma anche un pareggio potrebbe non servire a nessuno. Laarriva a questa sfida rivitalizzata dal successo sul Cecina. In campo si è rivista finalmente una formazione volitiva che non ha mai mollato per tutti i novanta minuti. Mister Pisciotta molto probabilmente si affiderà agli stessi interpreti che hanno ben figurato sette giorni fa allo stadio Vitali con un’unica eccezione. Nella difesa a quattro a fianco di Andrei tornerà Quilici che ha scontato il turno di squalifica. Prenderà il posto di Romiti che non è al meglio della condizione ma che è stato comunque recuperato quanto meno per la panchina.