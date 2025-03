Inter-news.it - Marotta: «Inter-Udinese preludio prossimi impegni! Vogliamo toglierci grandi soddisfazioni»

Leggi su Inter-news.it

durante l’Club Talk oggi a San Siro per omaggiare il record assoluto di 228.220 sociClub in tutto il mondo, ha parlato della sfida contro l’oggi, ma anche dei tanti altri progetti. Su tutti quello del nuovo stadio.CALENDARIO IMPORTANTE – Il presidente dell’, Giuseppeha ringraziato i soci dei Club presenti e parlato degli obiettivi stagionali: «Volevo dare innanzitutto il benvenuto agliClub: è la prima volta che ci raduniamo per un evento così speciale e per questo motivo abbiamo voluto farlo qui a San Siro, luogo di tante emozioni, valori e storia che presto potremo continuare a vivere insieme in un nuovo impianto più moderno, che rafforzerà ancora di più il senso di appartenenza che ci contraddistingue. Questo evento anticipa la partita di stasera, una partita importantealle sfide del derby e di Monaco: la squadra è molto concentrata e tutte le nostre forze sono rivolte a questi