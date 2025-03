Marcia campionati italiani 20 km | Alexandrina Mihai vince e va sotto il tempo limite per i Mondiali

Leggi su Sportface.it

vola nella20 km, prova valida per idi specialità in corso a Messina. La 21enne di origini moldave si prende con merito il Trofeo Anna Rita Sidoti tagliando il traguardo dopo 1h28’57”. Unche, oltre al prestigioso titolo italiano, vale molto perche è scesa ancheil(1h29’00”) per la qualificazione aidi Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre 2025. Dietro alla tesserata Fiamme Oro c’è Federica Curiazzi (Atletica Bergamo 1959 OrioCenter), seconda in 1h29’44”, unica riuscita a reggere in parte il ritmo infernale imposto da. Completa il podio la classe 2004 Sofia Fiorini (Atletica Libertas Unicusano Livorno), terza in 1h34’55”. Circa un minuto più indietro c’è Michelle Cantò (ASD Atletica Gran Sasso Teramo), quarta in 1h35’41”, davanti alla compagna di squadra Verdiana Casciotti, quinta in 1h38’43”.