Unlimitednews.it - Marc Marquez vince la sprint ad Austin, Bagnaia sul podio

(STATI UNITI) (ITALPRESS) –continua la sua strisciante e trionfa anche nellaRace del Gran Premio delle Americhe (in 20’29?509), rimanendo così a punteggio pieno dopo cinque gare disputate. Sul circuito di, lo spagnolo ha battuto ancora una volta il fratello Alex (+0?795), secondo davanti ad un Pecco(+1?918) decisamente in ripresa.Il margine con cuiha vinto non deve trarre in inganno. La, infatti, è stata molto accesa e divertente nelle fasi iniziali, grazie alla splendida partenza diche è riuscito per qualche curva a riassaporare il primato perduto nelle prime uscite stagionali. Sempre al primo giro, inoltre,ha rischiato di cadere, rimanendo in sella per miracolo.Nel post gara il pilota di Cervera ha parlato di un tracciato dalle condizioni peggiori rispetto ai turni precedenti: “Il feeling con la pista era strano e diverso rispetto a stamattina e a ieri.