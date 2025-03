Unlimitednews.it - Marc Marquez scivola e Bagnaia vince il GP delle Americhe

Leggi su Unlimitednews.it

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un ritrovato Francesco, in sella alla Ducati ufficiale,la “gara lunga” del Gran Premio, in scena sul circuito di Austin. Il pilota di Chivasso approfitta della clamorosa caduta del compagno di box,, e recupera punti preziosi in campionato.non aveva mai vinto in carriera sul tracciato americano. Il podio è completato da Alex(Ducati Gresini), al secondo posto, e da Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), al terzo. Franco Morbidelli (Ducati Pertamina) e Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) sono rispettivamente quarto e quinto. Dopo una grande rimontao Bezzecchi (Aprilia) chiude al sesto posto. Termina, dunque, l’imbattibilità di, caduto nel corso del nono giro alla curva quattro, mentre si trovava in testa alla corsa.