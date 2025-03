Oasport.it - Marc Marquez cade nel GP degli USA! Colpo di scena, Bagnaia era in rimonta

ci ricasca e, così come successo nel 2019, commette un errore eproprio nella sua pista preferita. Il ducatista è appena uscito dial GPUSA, terzo appuntamento del Motomondiale 2025 in fase di svolgimento al COTA di Austin, mentre stava cercando di difendersi da Francesco, intenzionato a fare saltare il banco.Ma andiamo con ordine. L’attuale leader della classifica piloti, in testa alla gara, stava subendo la pressione di “Pecco” che, dopo aver superato Alexa quindici giri dalla fine, si era messo all’inseguimento del compagno di squadra. Lo spagnolo contava un vantaggio di 2.287 nonostante il terreno perso costantemente nel T2 rispetto al piemontese.Poi, a nove giri dal termine, il nativo di Cervera nel tentativo di spingere è scivolato nel cordolo allo snake, perdendo numerose posizioni.