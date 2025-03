Ilnapolista.it - Manna: «Il futuro di Conte? Speriamo di poter continuare, ha due anni di contratto»

Il direttore sportivo del Napoliè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Milan, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita crocevia, come ammesso dallo stessoe da Conceiçao, che avrebbe anche dichiarato di “conoscere a memoria” il Napoli.: «ha ancora duedi»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«Il mister ha ancora duedi, abbiamo un progetto ma soprattutto siamo totalmente focalizzati su oggi. Il discorso è superfluo, l’anno scorso ha sposato il nostro progetto e ovviamentedisenza nessun problema.»Su Neres«David è un calciatore forte ed importante, ha delle caratteristiche fondamentali.