Maltempo ad Ancona, cala la piena del torrente Aspio e rientra l’allarme

Offagna (), 30 marzo 2025 – L’ennesima emergenza legata alha riportato la paura tra i residenti della località Vallone di Offagna. Nella mattinata di ieri, a causa delle abbondanti piogge, ilha rischiato nuovamente di esondare, mettendo in apprensione una famiglia già colpita dagli eventimitosi di pochi mesi fa. Stessa cosa per l’Esino. "Ci siamo immediatamente recati sul posto con il nostro personale per monitorare la situazione – spiega il sindaco di Offagna, Ezio Capitani – ma fortunatamente non è stato necessario intervenire direttamente grazie alla tempestività del Servizio Protezione Civile della Regione Marche, che ha rimosso un albero che occludeva il ponte e rischiava di far esondare il corso d’acqua. È stata inoltre effettuata una prima operazione di pulizia, rimuovendo altri alberi presenti nell’alveo del".