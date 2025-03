Lanazione.it - Maggior accesso alle agevolazioni Tari e al bonus riscaldamento

Sottoscritto dall’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore al sociale Tatiana Gliori e dorganizzazioni sindacali Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil e segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil l’ accordo annuale sulle politiche a favore della popolazione a basso reddito. "Rispetto al 2024 siamo riusciti ad innalzare del 4% la soglia Isee per l’e al– hanno sottolineato gli amministratori comunali - superando anche la richiesta delle organizzazioni sindacali. Abbiamo mantenuto inalterati aggiuntivi Irpef, allo 0,75% e attività di sostegnocategorie più fragili, sia in termini di servizi, che in alcuni casi sono stati addirittura incrementati, sia di supporto economico e misure anticrisi". Nel sociale messi in campo 300mila euro per la manutenzione degli alloggi; quasi 114 mila erogati per il contributo affitto, soddisfacendo l’intero fabbisogno degli aventi diritto (85); altri 85mila dedicati ai trasporti sociali, in convenzione con l’associazione Auser.