Made in Italy, ad aprile le imprese italiane aprono porte al pubblico

Per tutto2025, nell’ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale delinpromossa dal ministero dellee delin, 45 tra aziende e fondazioni apriranno ledei propri impianti produttivi e dei musei e archivi d’impresa per raccontare ilindel futuro, partendo dalla propria storia. Queste realtà, custodi dell’immenso patrimonio del saper fare italiano, fanno parte e di Museimpresa (l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa) o dell’Associazione Marchi Storici d’Italia e durante la manifestazione organizzeranno visite guidate per gli studenti, mostre retrospettive, degustazioni, laboratori, esperienze immersive e aperture straordinarie. L’obiettivo è avvicinare il grandee i giovani alle eccellenze produttive dei territori di riferimento.