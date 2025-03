Lanazione.it - Lutto familiare per Antonio Tajani, annullata la visita a Firenze

, 30 marzo 2025 – A causa di un, il vicepremier e ministro degli Esterinon sarà aper laprogrammata oggi, domenica 30 marzo. È venuto a mancare il suocero Renato Orecchio, padre della moglie Brunella. Il ministro degli Esteri era atteso aal teatro Puccini per l’incontro “Una bussola per la competitività europea”, un convegno organizzato da Forza Italia e dedicato alle imprese e ai comparti produttivi del Paese. Il vicepremier e segretario nazionale di FI era atteso anche alla biblioteca Spadolini per una. L’appuntamento è stato rinviato.