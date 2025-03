Lanazione.it - L’urlo delle 30 associazioni: "L’Umbria sia costruttrice di pace"

Bandiere arcobaleno, bandiere rosse con la falce e il martello, ma anche quelle con le sigle di Emergency e dei 5 Stelle. Gli esponenti di 30, tra movimenti e partiti politici, ieri si sono dati appuntamento in piazza Birago per dire “no“ al riarmo e intimare lo stop al genocidio a Gaza. E’che parla di. Uomini, donne e bambini uniti dallo stesso desiderio, che è quello di fermare le guerre. Quindi l’appello degli organizzatori: "Costruiamo anche in Umbria una mobilitazione alternativa che indichi la possibilità di lavorare assieme per la, contro il riarmo e le politiche imperiali. Convergiamo con tutte le bandiere della, con quellenostre lotte, con le bandiere della Palestina e dei popoli oppressi. Il costo dell’economia di guerra sarà pagato con la sottrazione di fondi per la sanità, la scuola, la ricerca e il welfare: tutto questo è a rischio per finanziare il progetto di riarmo secondo le intenzioni di chi in Europa e nel centrosinistra propone la difesa comune".