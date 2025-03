Laprimapagina.it - Lunedì di divertimento a banda larga con Mirko Romoli: appuntamento imperdibile su primantennafm.com!

Leggi su Laprimapagina.it

Come ogni, torna l’consu.com, dove con il programma Senza Filtro ilè garantito a! Il programma, che va in onda dalle 16:00 alle 18:00, offre una miscela perfetta di musica, notizie dal mondo, social e ospiti speciali, il tutto condito da un’atmosfera coinvolgente che rende ogni settimana un momento unico., da sempre un volto amato nel panorama radiofonico, porta il suo carisma e la sua energia direttamente agli ascoltatori. Ogni puntata è una sorpresa, con aggiornamenti sui temi più caldi dell’attualità, dalle notizie mondiali agli argomenti più discussi sui social. Non mancano momenti di intrattenimento, con una playlist che spazia tra generi diversi per accontentare tutti i gusti.Durante il programma, c’è spazio anche per gli ospiti: artisti, esperti, influencer e protagonisti del mondo dello spettacolo si alternano ai microfoni, portando con sé novità e curiosità dal loro universo.