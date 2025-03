Lanazione.it - L’ultimo saluto a Checcaglini. Capitano d’azienda per 50 anni

Un grave lutto per l’imprenditoria e per la comunità stessa di Sansepolcro, che ieri pomeriggio in cattedrale ha datoa Mario, persona di assoluta competenza sul piano professionale e di una squisitezza unica a livello di rapporti umani. Negli’60 del secolo scorso, aveva creato un’azienda di impianti elettrici, cresciuta e diventata sempre più con il tempo un punto di riferimento del settore, lasciata in eredità alla figlia Nicoletta, al genero Claudio Montanucci e ai nipoti.è morto venerdì all’età di quasi 97; tante sono state le persone che hanno lavorato nella sua ditta e che lui ha saputo formare, dando a ognuna di esse il classico mestiere in mano. Vedovo da diversi, è rimasto attivo fino a quando le forze glielo hanno permesso, sempre con il sorriso sulle labbra e con un affetto più volte dimostrato nei confronti del Borgo.