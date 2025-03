Liberoquotidiano.it - L'ultimo posto all'inferno? Ecco chi rischia

La voragine è ancora lontana a nove puntate dalla conclusione del romanzo thrilling che riguarda la salvezza, ma siccome Agatha Christie sosteneva che due indizi fanno una prova, non sono poche le squadre che tremano più di altre al rientro della nefasta sosta per la Nations League. Anche perché i suddetti indizi abbondano in tal senso: osservando i 15 miseri punti che inchiodano il Monza all'ultimissimoci risulta quasi impossibile pensare che gli uomini di Nesta totalizzino quei 25 punti, sui 27 a disposizione!, necessari per scalare l'Everest. Assegnata ai brianzoli la maglia nera, le cose sono poco simpatiche anche per il Venezia (fluttuante a soli 20 punti), che oggi ospita un Bologna lanciassimo: la squadra allenata dall'esperto in retrocessioni Di Francesco ha cominciato a non prendere gol da alcune giornate.