L'Ultima sfida, il film sul calcio dall'italiano Antonio Silvestre arriva nei cinema

Per tutti gli appasionati die non, il 3 aprile 2025nelle sale italiane, il nuovodicon protagonista Gilles Rocca nei panni di Massimo De Core. Ilè prodotto da MACe la distribuzione neiè stata affidata ad Amaranta Frame e Pfas.racconta la storia di Massimo De Core (interpretato da Gilles Rocca). De Core non è un calciatore qualunque: per tutta la sua carriera ha militato nella stessa squadra diventandone la bandiera e inseguendo il sogno di vincere un importante trofeo, senza mai realizzarlo. Quando la sua squadra raggiunge l’inaspettata finale della Coppa di Lega, la città esplode di entusiasmo. Proprio in quel momento, però, una banda criminale minaccia il Capitano affinché la partita venga truccata e la sua squadra perda.