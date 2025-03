Liberoquotidiano.it - L'ultima buffonata: la protesta dell'insalata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Da Milano a Roma, la “furia green” diGenerazione torna ad abbattersi con la sua confusa carica ideologica che mette insieme di tutto di più sotto l'ombrello del cambiamento climatico. Ieri, intorno alle 12:30, un gruppo di attivisti ha pensato bene di gettarea verdura marcia in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano esponendo striscioni con le scritte “Il Giusto Prezzo” e “Generazione”. Non solo giovanissimi, stavolta allaha preso parte anche un 44enne, Aldo, ex proprietario di una piccola azienda agricola che ha detto: «Spargere cibo andato a male in Galleria per me è stato un modo per dire: vogliamo accettare che i ricchi ci lascino gli scarti, o metterci insieme per riprenderci la sicurezza, la dignità e i soldi che ci stanno rubando?». Nel frattempo, a Roma, degni compari di questi attivisti milanesi si sono cimentati in un'altra azione di disobbedienza civile di fronte all'Hotel Bulgari.