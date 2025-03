Inter-news.it - Lukaku risponde all’Inter: «In ogni situazione noi siamo pronti»

Leggi su Inter-news.it

parla al termine di Napoli-Milan, match vinto dagli azzurri 2-1. Le parole del belga sulla corsa con l’Inter al vertice.PRESSIONE SUPERATA – Come il compagno Alex Meret, anche Romeluha parlato a DAZN nel post partita di Napoli-Milan. Le parole del belga in merito alla corsa scudetto con l’Inter: «Importante la vittoria di oggi, sono contento per i ragazzi. Abbiamo dimostrato che inper affrontare le difficoltà. Dobbiamo continuare così. Bella risposta! Dobbiamo lottare fino alla fine».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Innoi»)© Inter-News.