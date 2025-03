Justcalcio.com - Luis Enrique Eyes More Glory per PSG dopo aver chiuso il titolo di Ligue 1

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:vuole che Paris Saint-Germain si concentri sulla costruzione del loro imminentedi1 mentre cercano di trionfare su più fronti in questa stagione.Il PSG ha battuto Saint-Etienne per la retrocessione 6-1 sabato.Con Marsiglia che perdeva Reims sabato, la vittoria del PSG significava un pareggio tra Monaco e Nizza alla fine della partita sarebbe stato abbastanza per la squadra diper vincere il.Tuttavia, le loro celebrazioni su una quarta corona di1 consecutive sono state poste sul ghiaccioche il goal di Breel Embolo ha visto Monaco battere Nice 2-1.Con un vantaggio di 21 punti con sette partite rimanenti, ilandrà a PSG eha ora messo la sfida per la sua squadra, che si scontrarà contro l’Aston Villa nei quarti di finale della Champions League e sono stati attratti contro Dunkerque di secondo livello nelle semifinali di Coupe de France.