L’Udinese di Runjaic vive di adattamenti a partita in corsa

è una sorpresa di questa Serie A. Il tecnico ha creato una squadra fisica e consapevole, che parte dal 4-4-2 ma sa adattarsi a seconda di cosa succede in.TATTICA –nel corso della stagione ha saputo dare più vesti tattiche alla sua Udinese. Il modulo di riferimento di questo periodo è il 4-4-2, interpretato con quattro centrocampisti in mezzo che danno grande fluidità, giocando più larghi o più stretti a seconda delle necessità e dei movimenti. Il terzino sinistro solitamente è più offensivo, giocando più alto e prendendo tutta la fascia. In impostazione un centrocampista scende tra i difensori. Il giocatore chiave è Thauvin, che è il vero regista offensivo della squadra. La palla cerca sempre il francese, che svaria a seconda delle sue letture. La sua presenza è talmente importante che in sua assenza il tecnico non si fa problemi a cambiare tutta l’impostazione, passando a un 3-5-2 a vocazione più difensiva con la ricerca diretta di Lucca come riferimento.