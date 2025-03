Oasport.it - Luciano Darderi perde la finale del Challenger di Napoli, ma guadagna nel ranking

Leggi su Oasport.it

ha perso ladeldi, venendo sconfitto dal ceco Vit Kopriva con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(4). Il tennista italiano non è riuscito ad alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa del capoluogo campano, al termine di una settimana in cui aveva infilato quattro successi contro Franco Agamenone, l’indiano Sumit Nagal, il veterano svizzero Stan Wawrinka e il ceco Dalibor Svrcina.Il 23enne ha comunque rialzato la testa dopo tre mesi infernali, in cui era riuscito a vincere soltanto due partite su nove disputate: contro il boliviano Hugo Dellien al primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro e contro lo spagnolo Pedro Martinez nel recente Masters 1000 di Miami. La sconfitta odierna contro il numero 122 del mondo ha un po’ di amaro in bocca, ma la prestazione offerta in terra partenopea deve rappresentare un punto di ripartenza.