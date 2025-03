Sport.quotidiano.net - Lucchese-Ternana 4-1, uragano rossonero

Lucca, 30 marzo 2025 – Lastrapazza la, rifilando quattro gol alla seconda forza del campionato. Magnaghi autore di una doppietta trascina la squadra assieme a Visconti e Badje. Partenza aggressiva dellache al 2’ passa in vantaggio. Prima Selvini centra il palo, l’azione continua con Fedato che mette al centro dove Magnaghi di controbalzo si gira e batte Vannucchi. Laaccusa il colpo e non reagisce, anzi sono i rossoneri che spingono sulla destra, con un grande Selvini, che è un’autentica spina nel fianco della difesa umbra. Al 12’ arriva il raddoppio. Selvini, serve Magnaghi, che chiude il triangolo con il numero dieci, che vede arrivare Visconti in corsa, che trafigge ancora una volta Vannucchi.4-1, le foto della partita Laprova a farsi vedere pericolosa dalle parti di Melgrati al 20’ con un tiro da fuori di Tito sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla termina alta sopra la traversa.