Ternitoday.it - Lucchese-Ternana 4-1, le pagelle del match: pomeriggio da incubo per Maestrelli. Si salva solo Cicerelli

Lerossoverdi di4-1:Vannucchi 5 subisce il terzo gol dalla distanza, per poi uscire in modo affrettato sulla quarta rete che chiude i conti del Porta ElisaCasasola 5 respinto sistematicamente dal controllore diretto Antoni. In difesa non fornisce il contributo.