Sport.quotidiano.net - Lucchese-Ternana 4-1, Fere da incubo

Terni, 30 marzo 2025 – La peggioredella stagione perde sonoramente a Lucca e, matematica a parte, saluta la possibilità di agganciare la vetta della classifica. Seguiti da 650 tifosi, mai in partita, i rossoverdi di Abate sono stati travolti sul piano dell’intensità di gioco dalla, che dopo una ventina di minuti era già in vantaggio di tre reti. Troppi, nelle fila della, i giocatori in evidente debito d’ossigeno fin dall’inizio. Da salvare il solo Cicerelli, che oltre a siglare il gol della bandiera con una splendida punizione è stato anche l’unico tra lea rappresentare un problema per gli avversari. Nel primo minuto di gioco, laprima prende un palo con Selvini e poi va in vantaggio con Magnaghi di testa. Labalbetta e laraddoppia all’11° con Visconti, dopo un’azione corale.