Sport.quotidiano.net - LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» resta in dieci e perde a Potenza

: Galiano, Scognamiglio, Santonastasio, Gorga, Gorrasi (1’ st Iavarone), Passiatore (19’ st Volpe), Sanchirico, Gabriele (34’ st Fumo), Casile (19’ st Candelma), Ponziglione (34’ st Vitale), Ragone. (A disp.: Verardi, Nastri, Candelma, Agrelli, Franzese, Ernesto). All.: Tramutola.: Maccheroni (1’ st Vannini), Chiesa, Bacci, Bosco, Fiori, Morisi, Bracci, Bartelloni (1’ st Cavaliere), D’Aprile (19’ st Lazzareschi), Riad (21’ pt De Angelis, 19’ st De Luca), Amato. All.: Marselli. Arbitro: Agrello di Moliterno. Reti: 38’ pt Gorrasi, 3’ st Ragone, 18’ st Passiatore, 36’ st Cavaliere. Note: espulso Vannini.- Latiene bene il campo, ma esce sconfitta da, rimanendo anche inuomini per l’espulsione del portiere Vannini.