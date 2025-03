Iltempo.it - Lucano è decaduto ma il marito della sua vice si aggiudica il maxi-appalto

A Riace, un piccolo comune calabrese diventato famoso per il modello di accoglienza by Domenico, si sta sviluppando unanda che mette in evidenza le degenerazionipolitica. Infatti, nonostante il sindaco, proprio l'europarlamentare di Avs,, sia formalmente, continua a esercitare il suo potere, la sua giunta sembra reggersi, tra l'altro, su un sistema di incarichi e appalti pubblici dal sapore di una «parentopoli». Uno scenario che rappresenta un chiaro esempio di un potere che si rifiuta di cedere, ignorando le condannemagistratura e le evidenti violazioni di legge. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 26 marzo, quando ormai la sua decadenza era un fatto acclarato,ha nominatosindaco Maria Spanò, assessora ai Lavori Pubblici. Una mossa che di per sé rappresenterebbe un abuso, considerato che un sindaconon avrebbe più alcun potere di nomina.