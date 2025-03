Oasport.it - Luca Giaimi vince l’ultima tappa della Volta ao Alentejo e si mostra in campo internazionale

Leggi su Oasport.it

ha vintoao, imponendosi grazie a un allungo di qualità nel finale. Il giovane ciclista italiano ha così alzato le braccia al cielo sul traguardo di Evora, dove la frazione odierna si è conclusa dopo 151,5 km di fatica lungo un percorso vallonato che proponeva uno strappo conclusivo di 400 metri al 5,6% di pendenza media.Il 20enne ha primeggiato brillantemente in terra lusitana, dove già sette giorni fa si era imposto nel Trofeu Internacional de Arrabida (in quel caso era una corsa in linea di un giorno), precedendo di due secondi il britannico Noah Hobbs (EF Education – Aevolo), il venezuelano Leangel Ruben Linares (Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua) e il compagno di squadra Davide Stella.Il portacoloriUAE Team Emirates Gen Z (la squadra Developmentcorazzata emiratina, con cui ha sottoscritto un contratto di sei anni di cui quattro con la formazione World Tour) prosegue la propria crescita, con l’auspicio di potersi mettere in luce ai massimi livelli internazionali nel prossimo futuro.