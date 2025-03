Internews24.com - Lotta Scudetto, Donadoni avvisa l’Inter: «Il Napoli ha tutte le possibilità per lottare ancora! Devono crederci perché…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Ilhaleperreperché.» Le parole dell’ex giocatoreIntervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Roberto, ha parlato cosi del, avversario delnella. Ecco le sue parole.LE PAROLE- «Ilha tre punti di distacco dale con nove giornate da giocare, haleperre per campionato. Ammetto che alcune delle ultime battute d’arresto degli azzurri non me le aspettavo, ma il cammino èlungo. Soprattutto perché Conte può concentrarsi solo sul campionato, mentre Inzaghi avrà sia la Champions League sia la Coppa Italia. Ildeve? Secondo me sì anche se non penso che essere in corsa su tre fronti persia necessariamente uno svantaggio: andare avanti in Champions e in Coppa Italia può portare entusiasmo e le gambe non sentono la stanchezza»Leggi su Internews24.