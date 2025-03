Ilgiorno.it - Lotta ai rifiuti pronti a partire i Volontari Verde

Leggi su Ilgiorno.it

ad essere operativi sul territorio comunale per contrastare l’inciviltà di chi abbandona: sono iche hanno costituito un nuovo gruppo. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Yvonne Beccegato, che fa rilevare "Alle sofisticate fototrappole dislocate strategicamente e gestite con perizia dalla polizia locale, e ai meticolosi controlli incrociati effettuati dagli ispettori ambientali suiabbandonati, desideriamo affiancare, come prezioso supporto, un’azione costante, volitiva e di inestimabile valore con la ferma determinazione di contrastare il deplorevole fenomeno dell’abbandono deiche affligge il nostro amato territorio". il “GruppoSumirago è pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno offrire il proprio contributo: "un gesto tanto nobile quanto prezioso, con il supporto incondizionato dell’amministrazione comunale e degli uffici preposti, garantendo la tutela assicurativa e fornendo il materiale adeguato per lo svolgimento dell’opera diato".