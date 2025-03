Ilfattoquotidiano.it - “Loretta Goggi è gelosa, Ornella Vanoni non mi sopporta. Lucio Battisti mi tirava i capelli per corteggiarmi”: le rivelazioni di Rosanna Fratello

“Per certi versi santissima, se ci ripenso. Pure troppo”. Oggi 74enne,riflette al “Corriere della Sera” su una vita fatta di successi, occasioni perdute e legami intensi e fugaci. “Aldo Moro si scusò con la moglie per il pensiero rivolto a un’altra donna: c’è chi diceva fossi io”, racconta, ma è la sua vita privata, fatta di scelte difficili, che si mescola spesso con la sua carriera musicale. “Massimo Ranieri voleva sposarmi”, svela. E poi rivela di aver avuto l’attenzione di molti uomini, tra cui Francis Ford Coppola, ma anche, di cui racconta un aneddoto: “Mi corteggiava a modo suo. Ero seduta in platea ad ascoltare le prove (di Sanremo ’69, ndr), mi sentii tirare i. Mi voltai ed era. “Ma che fai?”. Continuò parecchie volte, come un ragazzino“.