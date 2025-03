Donnapop.it - Lorella Cuccarini fa delle rivelazioni su Maria De Filippi e sul suo modo di lavorare: ecco cosa ha detto

Leggi su Donnapop.it

finalmente rivelapensa diDe: le sue sono parole degne di clamore!tutta la verità!Leggi anche: Altro che Amici, ormai è guerra trae Anna Pettinelli:è successoOspite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa,ha parlato dello straordinario legame che ha instaurato con il team di Amici, con i professori suoi colleghi e con tutta la famiglia del talent show di Canale 5. In particolare la ballerina si è soffermata sul rapporto conDe, spendendo per lei parole inaspettate.ha confessato la ballerina nei confronti di! View this post on InstagramA post shared by(@le il rapporto conInizialmente,ha esordito confessando di essere parecchio legata aDe, confessando anche di stimarla parecchio: “Ho una stima profonda per”.