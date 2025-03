Lanazione.it - L’omicidio di Sant’Ermo, l’autopsia. “Venti ferite sul corpo di Flavia”

Casciana Terme-Lari (Pisa), 30 marzo 2025 – IldiMello Agonigi fu trovato il 24 ottobre scorso all’interno di una cisterna interrata di una cantina, avvolto da un sacco nero della nettezza urbana. Gli accertamenti medico legali – effettuati dal professor Marco Di Paolo su incarico del pubblico ministero, Giovanni Porpora – hanno riscontrato, si apprende, almenoinferte con un coltello. E lei, quella notte, aveva cercato difendersi, come dimostrano le lesioni alle mani e alle dita (sette in totale), che provano la reazione della vittima durante la colluttazione, e il suo tentativo di afferrare l’arma dell’aggressore per evitare i fendenti., da quanto emerso dall’esame autoptico, morì per l’emorragia causata dalle multipleda punta e da taglio. Ilha “parlato”, dunque, e il racconto viene messo in relazione al narrato di Kristian Emanuele Nannetti, 34 anni per verificarne la compatibilità alla versione resa.