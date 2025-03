Secoloditalia.it - L’oligarchia di sinistra abbattuta dalla democrazia…di destra

, insegnano Aristotele e Polibio e altri, è storicamente una degenerazione dell’aristocrazia, cui somiglia solo per ristretto numero dei suoi membri; ma gli aristocratici sono, o almeno credono di essere i migliori e per discendenza e per osservanza di codici morali o almeno etici; gli oligarchi sono ugualmente pochi, però fondano le loro pretese di potere su una qualche posizione dominante per denaro e per appartenenza a qualche diciamo compagine di organizzata mutua assistenza, in cui si entra per cooptazione. Ci fu, e in parte c’è ancora in Italia un’oligarchia, la cui finalità è il potere, e i cui mezzi erano, e sono, la politica e la cultura. La politica è divenuta oligarchia quando, verso gli anni ’90, entrarono in crisi i vecchi partiti, dico quelli con la tessera, le sezioni, i congressi; e in cui l’iscritto contava qualcosa.