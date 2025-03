Movieplayer.it - LOL 5: chi è Tommy Cassi, il più giovane comico dello show di Prime Video

Il creator genovese Tommasossa debutta nella quinta stagione di LOL - Chi ride è fuori portando la sua comicità fresca e social sul palco. Scopriamo tutto sul. Tommasossa, meglio noto come, è uno dei nuovi protagonisti di LOL 5, il gamedidove ridere è vietato (ma solo per chi gioca!). Classe 2000, genovese doc,ha conquistato il web negli ultimi anni con i suoiironici su scuola, studenti e disagi quotidiani. Dopo YouTube, TikTok e Instagram, ora sbarca su LOL: Chi ride è fuori portando la sua comicità da Gen Z nel tempio della risata trattenuta. Dal web alla TV: una carriera in velocità Il suo viaggio inizia con la cinepresa del fratello maggiore e qualche esperimento casalingo. .