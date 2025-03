Ilnapolista.it - Loftus-Cheek out per Napoli-Milan: ieri è stato ricoverato per appendicite acuta, oggi sarà operato

Leggi su Ilnapolista.it

Nel pomeriggio diRubenverràper, diagnosticatain un ospedale a. Il calciatore delverràdi appendicectomia quest’e dovrà riprendersi nei prossimi giorni per poter tornare di nuovo in campo. Di certo non scenderà in campo contro gli azzurri di Conte, il che potrebbe rappresentare un imprevisto poco gradito per Conceiçao (cheaveva dichiarato di conoscere a memoria ile di sapere come affrontarlo ndr). La Gazzetta dello Sport riporta quanto ilsiain apprensionedurante il ricovero del ragazzo.non cicol: verràdiDi seguito quanto scrive Gazzetta a riguardo, nell’edizione online:“Un clamoroso imprevisto per ilverso la partita di stasera a