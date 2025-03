Juventusnews24.com - Locatelli da capitano vero anche in Juve Genoa: c’è un aspetto che è piaciuto molto ai giornali! Analisi e voto della sua partita

Un 6.5 a Manuel Locatelli. Questo il voto assegnatogli da La Gazzetta dello Sport dopo Juve Genoa, in cui il centrocampista ha onorato la casacca bianconera e la fascia da capitano. Ecco il giudizio del quotidiano: «Appariscente no, ma è lui il contabile che tiene in ordine del dare e dell'avere a centrocampo. Tocca più palloni di tutti (90) e quasi sempre li distribuisce bene».