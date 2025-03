Spazionapoli.it - Lobotka: “Sempre bello giocare qui”, poi svela cosa serve per battere il Milan

Napoli, arrivano le parole di Stanislavprima dell’inizio del match tra azzurri e rossoneri ai microfoni di Dazn.La 30esima giornata di Serie A vedrà Napoli eaffrontarsi in un momento delicatissimo della stagione. Da una parte Antonio Conte continua a coltivare il sogno scudetto, dall’altro canto i rossoneri dovranno dare il massimo per mantenere aperta la pista Champions, fattasipiù fitta soprattutto alla luce degli ultimi risultati.A Dazn, prima dell’inizio del match, Stanislavha rilasciato alcune dichiarazioni.Napoli, le parole di: “Dobbiamo fare una grande partita”Sulla carica dei tifosi, ha affermato:“davanti ai nostri tifosi, vogliamorenderli felici perché ci danno la carica giusta in partite come questa”.