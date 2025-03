Movieplayer.it - Lo "strano caso" dell'intervallo nei cinema indiani: elemento culturale e di business

La pausa fra primo e secondo tempo c'è anche in tantiitaliani, eppure in India è una questione diper le sale, ma anche unidentificativo. The Brutalist di Brady Corbet e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Due film dalla durata gargantuesca: tre ore e trentacinque minuti il primo, tre ore e ventisei minuti il secondo. Con una differenza concettuale di non poso conto. Per la sua opera, Corbet ha concepito una pausa di quindici minuti integrata al film stesso sotto forma di "cartolina musicale". Per il suo film sugli omicidi che hanno falcidiato la nazione Osage all'inizio del novecento, Scorsese aveva richiesto - tradotto: imposto - che iche proiettavano la pellicola, non effettuassero la pausa fra il primo e il .