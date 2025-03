Calciomercato.it - Lo sponsor per la Juve non arriva: c’è solo un’agenzia di pompe funebri

Leggi su Calciomercato.it

I dirigenti dellasotto attacco, ulteriori polemiche sul club bianconero dopo gli ultimi avvenimenti: attacco a gamba tesaFinale di stagione ad alta tensione per lantus, che ha bisogno di raddrizzare la rotta dopo le recenti difficoltà e raggiungere assolutamente l’obiettivo minimo dell’annata. I bianconeri non possono permettersi di fallire l’approdo in Champions League e per questo le ultime giornate saranno cruciali.Loper lanon: c’èdi– Calciomercato.it (fonte: © Ansa)La speranza, nell’ambiente, è che la mossa dell’arrivo di Tudor in panchina funzioni. Al croato, è stata assegnata una missione decisamente non facile, per porre rimedio al fallimento del ciclo tecnico avviato con Thiago Motta. Soltanto il campo dirà se la scelta si sarà rivelata azzeccata.