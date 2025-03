Ilrestodelcarlino.it - "Lo schiaffo preso subito ci è servito"

La A è lì, a un passo: "Non ci avevo pensato", scherza Grosso, prima di scoppiare in una risata. Lo sa, lo sa benissimo, ma nel suo ruolo di allenatore, comunque, deve anche smorzare gli entusiasmi: "Non vogliamo avere fretta né ansia: stiamo facendo qualcosa di molto bello, proveremo a renderlo strepitoso", dice, e in effetti il concetto quello è, ma ormai si contano i giorni di qui alla A. La partita? Svantaggio immediato, ma ribaltone altrettanto rapido: "Siamo stati molto bravi a reagire, certo avrei preferito che avessimo agito già dasenza prendere quel gol, ma loche abbiamoci è, perché poi i ragazzi sono stati molto bravi a reagire. Voglio far loro i complimenti perché il percorso che stanno facendo è importante, ora non c’è da frenare, ma da continuare a fare ciò che abbiamo fatto sinora, e sappiamo che se si arriva a giri bassi a certe partite, poi si viene puniti.