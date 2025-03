Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: sfida tra Bulega e Razgatlioglu, segue Bautista

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8- Rosicchia ancora qualcosa, sono 3 i decimi da. Sta per iniziare la battaglia.7- Ecco i primi cinque momentanei:1 11Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’40.015 1’39.869 315 3182 1Toprak BMW M1000RR 0.370 +0.370 +0.499 1’39.894 1’39.825 318 3223 19Alvaro Ducati Panigale V4R 3.416 +3.046 +3.290 1’40.769 1’40.417 310 3114 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.537 +1.121 +0.954 1’41.061 1’40.370 304 3105 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 5.556 +1.019 +1.217 1’41.021 1’40.418 310 3176- Mezzo secondo trainvece si trova a due secondi dalla coppia di testa.5- Caduti Tito Rabat e Xavi Vierge.4- Subito effettuato da Iannone che crolla quindicesimo.4- Long lap penalty per Iannone, partenza anticipata.