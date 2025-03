Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu beffa Bulega per 55 millesimi nella sprint! Alle 15.00 Gara-2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 15.00 per una-2 che si annuncia quanto mai vibrante. Grazie e buon proseguimento di giornata.12.24 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE SBK: 1)91 punti, 2)57, 3) Petrucci 50, 4) Iannone 44, 5) Bautista 4312.22 ORDINE DI ARRIVORACE GP1 1Toprak BMW M1000RR LEAD LEAD 1’40.112 1’39.441 3212 11Nicolo Ducati Panigale V4R 0.055 +0.055 1’39.839 1’39.675 3213 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 4.407 +4.352 1’40.539 1’39.958 3194 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 5.327 +0.920 1’40.811 1’40.033 3185 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.206 +0.879 1’41.030 1’40.083 3076 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 7.