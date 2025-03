Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: parte gara-2!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1- Bulega gira in testa, secondo Razgatlioglu, appena dietro Bautista e Locatelli.INIZIA-2!14.59 Warm Up Lap.14.57 Tutto pronto per-2, sono previsti 20 giri.14.53 Bautista non sembra poter avere il passoper impensierire il compagno e l’alfiere della BMW Razgatlioglu.14.49 Iannone e Bassani proveranno l’ennesima rimonta per la top ten.14.44 Petrucci e Locatelli insieme a Bautista si contenderanno l’ultimo posto sul podio probabilmente.14.39 La battaglia sarà ancora una volta tra Razgatlioglu e Bulega, il pilota italiano dovrà trovare una soluzione per vincere-2 dopo le due beffe di-1 e Sprint.14.35 Buon pomeriggio e ben ritrovati per ladi-2 di12.26 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.