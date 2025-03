Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: alle 12.00 la Superpole Race. Sarà di nuovo Bulega contro Razgatlioglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Buongiorno e benvenuti a Portimao! Tra 20 minuti scatterà l’attesissimadel GP del! Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPè il favorito numero uno. La gara-1 del Round di Portimao (), secondo appuntamento del Mondialedi, è stata conquistata da Toprak. L’attuale campione del mondo si è fatto valere, in sella alla sua BMW M1000RR, ed ha messo in scena un corpo a corpo stupendo con Nicolò. Il leader italiano della classifica mondiale è partito bene, ma il turcoè riuscito a riprenderlo e dodici giri prima del termine si è preso la vetta.ha provato a resistere, sfruttando in modo ottimale la curva in uscita davanti ai box e attaccando sempre in staccata il suo rivale numero 1.