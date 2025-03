Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: alle 12.00 la Superpole Race. Sarà di nuovo Bulega contro Razgatlioglu?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 Ci attende una gara sprint di grande importanza. Dopo il filotto dia Phillip Island, ieri in Gara-1 il successo è andato a. Chi la spunterà oggi?11.40 Buongiorno e benvenuti a Portimao! Tra 20 minuti scatterà l’attesissimadel GP del! Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPè il favorito numero uno. La gara-1 del Round di Portimao (), secondo appuntamento del Mondialedi, è stata conquistata da Toprak. L’attuale campione del mondo si è fatto valere, in sella alla sua BMW M1000RR, ed ha messo in scena un corpo a corpo stupendo con Nicolò. Il leader italiano della classifica mondiale è partito bene, ma il turcoè riuscito a riprenderlo e dodici giri prima del termine si è preso la vetta.